Два трамвая зажали иномарку на Петергофском шоссе

Движение трамваев было временно прекращено.

Днем 13 февраля на Петергофском шоссе случилось ДТП. По словам петербуржцев, на пересечении улицы Партизана Германа и улицы Доблести два трамвая зажали автомобиль марки Hyundai Solaris. В сети появилось видео с места происшествия.

Очевидцы сообщили, что иномарка застряла между двумя трамваями. В результате общественный транспорт был вынужден временно приостановить движение. На записи видно, что на месте аварии собралась небольшая пробка. Дорогу также перегородили спасатели.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург