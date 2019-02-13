Легковушка врезалась в автобус на 2-ом Муринском проспекте

Есть один пострадавший.

Утром 13 февраля возле дома №27 на 2-ом Муринском проспекте, на участке между Институтским проспектом и улицей Орбели произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель легковушки врезался в припаркованный на обочине автобус. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что иномарка врезалась в зад автобусу со стороны водителя. Сильно пострадала передняя часть авто. Кроме того, на записи можно увидеть, как мужчина держит что-то у своей головы. По словам свидетелей, во время столкновения транспортных средств он получил травму. Однако скорой помощи пока на месте происшествия нет.

Ранее мы писали, что на Искровском авария: одного водителя забрала "скорая помощь".

Видео: Piter.TV