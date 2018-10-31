На Искровском авария: одного водителя забрала "скорая помощь"

Замерзшая дорога создала угрозу для безопасности водителей.

В Невском районе Петербурга автомобилист на "Ниссане" не справился с управлением на проезжей части из-за гололеда. Представителям экстренной службы пришлось доставать пострадавшего водителя из машины. ДТП произошло вечером 12 февраля по Искровскому проспекту. Шофера увезли медики на скорой помощи.

Как отмечают очевидцы, в результате аварии была задета припаркованная иномарка "Рено". Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Местные жители рассказывают, что уже несколько раз жаловались на ситуацию со скольжением на проезжей части, но никаких мер не предпринималось. После аварии на место прибыли службы, которые разбросали по территории соль.

Службы не реагируют, десятки звонков, аварию тоже застал, с работы ехал, сплошной лёд. И кстати после аварии до ГАИ проехала машина с солью добавили в социальных сетях петербуржцы.

Информация, ранее опубликованная в СМИ в отношении ДТП, произошедшего в Невском р-не г. Санкт-Петербурга на Искровском проспекте у дома 20 12 февраля в 22:45, не соответствует действительности.

По предварительной информации 12 февраля 2019 года в 22:45 в Невском р-не г. Санкт-Петербурга на Искровском проспекте у дома 20 водитель, управляя автомобилем "Додж", двигался по Искровскому пр. от ул .Дыбенко к ул. Подвойского, выбрал скорость не соответствующую конкретным условиям движения произвел столкновение с двигающемся во встречном направлении автомобилем "Ниссан Террано" под управлением водителя-мужчины 1993 г.р. После столкновения автомобиль "Додж" произвел наезд на припаркованный автомобиль "Рено Логан", а автомобиль "НиссанТеррано" произвел наезд на припаркованный автомобиль "Ниссан Мурано". прокомментировали ситуацию в ГИБДД по региону

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб