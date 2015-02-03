Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве таксиста на Искровском

Операцию провели при поддержке СОБР "Гранит".

В Санкт-Петербурге опубликованы кадры задержания мужчины, подозреваемого в убийстве таксиста на Искровском проспекте. Видео 11 февраля распространила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Силовую поддержку сотрудникам полиции и следствия оказывали бойцы СОБР "Гранит" Росгвардии.

По информации ведомства, утром 11 февраля у одного из домов на Искровском проспекте произошла стрельба. Прибывшие на место сотрудники обнаружили в автомобиле "Фольксваген" тело 63-летнего водителя с огнестрельным ранением головы. Следствие установило, что мужчина сел в машину, после чего к нему подошел злоумышленник, выстрелил и скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из Невского района установили личность предполагаемого нападавшего. Его задержали в квартире дома на улице Коллонтай. Подозреваемым оказался сосед погибшего 1985 года рождения. По предварительным данным, мотивом преступления стала личная неприязнь.

Во время обыска изъяты охотничье гладкоствольное ружье, 4 патрона калибра 12х70 и 32 грамма дроби. Расследование продолжается.

Фото: Росгвардия Петербурга