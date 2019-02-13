Во Владимирской области в ДТП с участием автобуса погибли четыре человека

Еще шесть человек получили травмы.

По факту ДТП с участием большегруза и автобуса во Владимирской области было возбуждено уголовное дело. В аварии погибли четыре человека и еще шестеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Владимирской области.

Отмечается, что ДТП произошло на 87-м километре трассы М7 "Волга" в Судогодском районе. По версии следствия, около 03:30 мск 21 октября водитель микроавтобуса Mercedes, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со стоящим на обочине большегрузом Scania.

По предварительным данным, за рулем заснул водитель микроавтобуса. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Петербурге в пятницу,22 октября, ожидают наводнение. Завтра порывы ветра достигнут 28 метров в секунду и сохранятся в течение дня.

Видео: ВКонтакте / Подслушано во Владимире