В Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП с участием пригородного автобуса

В результате аварии 36-летняя женщина, находившаяся в автобусе, получила травмы легкой степени тяжести.

Сегодня, 11 сентября, в 15:01 на 635-м километре трассы М-10 "Россия" Тосненского района Ленобласти произошло ДТП с участием пригородного автобуса. Полиция по данному факту проводит проверку, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В автобус маршрута №320 "Тосно — Любань", который остановился для высадки пассажиров, въехал автомобиль "Газель Некст".

В результате аварии 36-летняя женщина, находившаяся в автобусе, получила травмы легкой степени тяжести. Ее госпитализировали.

По предварительным данным, управлявший "Газелью" отвлекся во время движения.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти лось перебежал дорогу прямо перед водителем и попал на видео.

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти