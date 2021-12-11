В Ленобласти перебежал дорогу прямо перед водителем и попал на видео

На кадрах видно, как сохатый выходит из-за деревьев и решается на пересечение дороги. Заметив авто, он набрал скорость и поспешил удалиться в другую часть леса.

Утром в понедельник, 11 сентября, видеорегистратор одного из водителей, проезжающего по дороге посёлка Межозерный под Лугой запечатлел внезапно выбежавшего на проезжую часть лося. Видео автолюбитель размесил в соцсетях.

На кадрах видно, как сохатый выходит из-за деревьев и решается на пересечение дороги. Заметив авто, он набрал скорость и поспешил удалиться в другую часть леса.

Напомним, что водителям стоит быть особенно осторожными на трассах 47-ого региона в период гона лосей разгаре гон. Сейчас самцы активно ищут пару для спаривания и могут часто выбегать на проезжую часть.

Ранее мы сообщили о том, что под Волосово произошло жёсткое ДТП из-за сбитого лося, пострадали трое.

Видео: ВКонтакте / Подслушано в городе Луга (Дмитрий Кузьмин)