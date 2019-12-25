В ДТП на внешнем кольце КАД пострадал один человек

По факту случившегося проводится проверка.

Днем в пятницу, 9 октября, на 103-м километре внешнего кольца КАД в Петербурге столкнулись четыре автомобиля. Подробности происшествия в Красногвардейском районе приводят в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, грузовик "МАН" въехал в легковушку "Мерседес Спринтер", после чего в фуру въехал "Киа Рио", а в нее – "Киа Сиид", за рулем которой находился 33-летний водитель. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка.

В другой аварии пятницы на КАД столкнулись пять автомобилей. Водители разыскивают очевидцев произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что "Тойота" снесла дорожное ограждение на перекрестке Есенина и Тореза. "Скорой помощи" на месте не заметили.

Фото: Piter.tv