На внешнем кольце КАД столкнулись пять автомобилей

ДТП произошло после съезда на Софийскую улицу, водители ищут записи с регистраторов.

Стало известно о массовой аварии на КАД в Петербурге утром 9 октября. Как сообщили очевидцы аварии в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", пять автомобилей столкнулись на внешнем кольце КАД после съезда на Софийскую улицу.

Авария произошла в восьмом часу утра. Водители попросили через соцсети очевидцев, если имеется, найти момент столкновения попал на запись их регистраторов. Столкновение пяти автомобилей произошло на 81-м километре КАД и собрало внушительную пробку. Один из водителей поделился снимками "помятых" машин в соцсетях.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец заплатил 100 тысяч рублей за погибшую в ДТП домашнюю кошку. Мужчина стал виновником аварии, в которую попала семья с питомцем.

Фото: vk.com/spb_today