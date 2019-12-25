Петербуржец заплатил 100 тысяч рублей за погибшую в ДТП домашнюю кошку

Мужчина стал виновником аварии, в которую попала семья с питомцем.

Судебные приставы Петербурга обязали горожанина выплатить семье 100 тысяч рублей за их погибшую кошку. Как рассказали в пресс-службе УФССП, животное погибло в результате ДТП, виновником которого стал петербуржец.

Еще в 2018 году семья из трех человек ехала на машине по автодороге "Стрельна – Гатчина", на выезде из Петергофа в их машину врезался другой автомобиль, выскочивший на встречную полосу. За рулем авто-нарушителя оказался 42-летний мужчина, ранее неоднократно наказываемый за дорожные проступки. Члены семьи получили легкие травмы, а их кошка погибла, поэтому семья подала иск в суд о взыскании морального вреда.

Виновника ДТП уведомили о возбуждении исполнительного производства, с его счета списали необходимую сумму.

Ранее мы писали, что судебные приставы вернули петербуржцам более 447 млн рублей зарплаты.

Фото: Piter.TV