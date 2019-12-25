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Судебные приставы вернули петербуржцам более 447 млн рублей зарплаты
Сегодня, 13:42
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IRINA_CHALKINA

Судебные приставы вернули петербуржцам более 447 млн рублей зарплаты

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С начала 2020 года на исполнении у судебных приставов находилось свыше 15 тыс. документов о взыскании задолженностей по зарплате.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что в Петербурге судебные приставы вернули горожанам более 447 млн рублей зарплаты. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

С начала 2020 года судебные приставы разобрали 15 тысяч документов о взыскании задолженностей по зарплате. Чаще всего дела касались работодателей, которые не смогли расплатиться с сотрудниками только в принудительном порядке. В итоге приставы извещали руководство организаций-должников. 

В итоге судебные приставы добились возмещения зарплат петербуржцам в размере 447 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что финская сеть супермаркетов планирует открыть в Петербурге еще 10 магазинов.

Фото:Piter.TV

Теги: судебные приставы, уфссп по петербургу
Категории: Лента новостей,

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