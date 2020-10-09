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"Тойота" снесла дорожное ограждение на перекрестке Есенина и Тореза

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"Скорой помощи" на месте не заметили.

Иномарка Toyota врезалась в дорожное ограждение на пересечении улицы Есенина и проспекта Тореза. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

По предварительной версии, водитель мог не справиться с управлением. За рулем находилась девушка. Происшествие обошлось без других автомобилей и пешеходов, пострадал только передний бампер машины. На месте работают правоохранители. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на внешнем кольце КАД столкнулись пять автомобилей. Водители разыскивают очевидцев произошедшего. 

Видео: Piter.TV

Теги: дорожное ограждение, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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