В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны силовиков

Ранена и контужена местная жительница.

В ДНР рассказали об обстреле окраин Донецка со стороны украинских силовиков. Об этом "РИА Новостям" заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Нападение ВСУ произошло в 6:40 утра по местному времени (совпадает с московским). Силовики открыли огонь со стороны Марьинки по направлении Александровки на окраине Донецка. В результате обстрела пострадала местная жительница, которую успели доставить в больницу. Врачи объяснили, что у жертва ранена в ногу, а также она получила контузию.

В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков Украины.

Видео: НщгЕгиу/dnr-sckk.ru