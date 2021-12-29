В ДНР заявили о подготовке Киева к силовому варианту решения конфликта в Донбассе

В определенных Минскими договоренностями местах отвода техники и вооружения обнаружены танки и артиллерийские установки.

Разведка ДНР получила сведения о формировании на Украине механизированных бригад и направлении их в Донбасс. Об этом заявил официальный представитель управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, Вооруженные силы Украины готовят наступление. Басурин отметил, что в определенных Минскими договоренностями местах отвода тяжелой техники и вооружения украинской армии, зафиксировано нахождение танков и артиллерийских установок.

Акты украинской агрессии против ДНР и ЛНР не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться. Эдуард Басурин, официальный представитель УНМ ДНР

Басурин добавил, ДНР ответит огнем, если Киев перейдет к силовому решению в зоне конфликта. Он призвал украинских военнослужащих отказаться выполнять приказы командования.

Ранее в ЛНР заявили о похищении сотрудника Народной милиции украинскими военными.

Видео: Youtube / Министерство информации ДНР