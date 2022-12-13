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В ДНР заявили, что получили крупный заказ от Бурятии

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Виталий Хоценко рассказал о том, что завод в Новом Свете снова будет функционировать.

На территории Донецкой народной республики рассказали о том, что получили крупный промышленный заказ от Бурятии после долгого простоя завода по выпуску полиэтиленовых труб. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Чиновник рассказал о том, что предприятие, расположенное в поселке Новый свет, восстанавливает свою работу.

Нашим предприятием будет произведено 8 километров водопроводных труб, а это 2 месяца непрерывной работы. С начала запуска линии и до выпуска первой готовой трубы проходит всего 12 часов.

Виталий Хоценко, премьер ДНР

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Фото и видео: Telegram / Хоценко о важном

Теги: бурятия, виталий хоценко, днр, новые регионы, новый свет, полиэтилен, промышленность
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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