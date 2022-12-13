Мобилизованные снайперы рассказали, как сорвали атаку украинских сил

Бойцы рассказали о том, что сохранили стратегические важные высоты на СВО.

Российские снайперы из состава мобилизованных граждан рассказали о том, как сорвали атаку Вооруженных сил Украины. В ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" бойцы пояснили, что оперативно выявили и эффективно отразили наступление противника, не допустив прорыва солдат. При этом бойцы сохранили за собой место, которое является стратегически важной высотой. Эксперты полагают, что среди военнослужащих ВСУ находились иностранные наемники, так как эти люди говорили не на русском, и не на украинском языке, а также были одеты в другу одежду. Снайперы смогли скорректировать огонь во время движения противников. Солдаты ВСу использовали против ВС РФ минометы, танки и АГС "Корд".

Два дня назад нам поступила задача усилить наши позиции, отогнать врага назад, потому что шел прорыв, враг штурмовал. Мы выдвинулись, по прибытии начали работать, отогнали их назад. собеседник агентства

Глава Северной Осетии, корреспонденты ТАСС и Первого канала попали под обстрел ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости