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Глава Северной Осетии, корреспонденты ТАСС и Первого канала попали под обстрел ВСУ

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Сергей Меняйло рассказал, что сейчас уже находится в безопасности.

Глава российского региона Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло, а также корреспондент ТАСС по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаевым и журналисты из съемочной группы Первого канала попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали сами очевидцы и чиновник. Они пояснили, что в результате действий противника никто не пострадал. Известно, что инцидент произошел на территории Запорожской области во время посещения позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных граждан. Этим военнослужащим передавалась гуманитарная помощь.

В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал. Рядовой случай на территории боевых действий. Спасибо всем, кто беспокоится!

Сергей Меняйло, губернатор Северной Осетии

После первого "прилета" Сергей Меняйло вместе с корреспондентами и республиканскими смогли укрыться в ближайшем блиндаже. Эта конструкция получила лишь небольшие повреждения. В настоящий момент глава Северной Осетии и корреспонденты находятся в безопасности.

В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности.

Фото и видео: Telegram / BAZA

Теги: всу, запорожская область, запорожье, обстрел, северная осетия, сергей меняйло
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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