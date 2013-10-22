В ДНР заявили, что центр Мариуполя находится полностью под контролем сил республики

В Донецкой народной республике заявили, что центр Мариуполя находится полностью под контролем сил ДНР. Соответствующее заявление в эфире YouTube-стима "Соловьев Live" сделал первый заместитель руководителя республики в Министерстве по информации Даниил Безсонов.
По Мариуполю: зачистка города продолжается, центр уже полностью под нашим контролем.
Даниил Безсонов, представитель ДНР
Донецкий эксперт подчеркнул, что вооруженные мероприятия на данный момент ведутся по горловскому, мариупольскому и донецкому направлениям.
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Фото и видео: YouTube / 2BEDILA
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