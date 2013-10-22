В ДНР заявили, что центр Мариуполя находится полностью под контролем сил республики

Даниил Безсонов рассказал о проводимой операции в городской черте.

В Донецкой народной республике заявили, что центр Мариуполя находится полностью под контролем сил ДНР. Соответствующее заявление в эфире YouTube-стима "Соловьев Live" сделал первый заместитель руководителя республики в Министерстве по информации Даниил Безсонов.

По Мариуполю: зачистка города продолжается, центр уже полностью под нашим контролем. Даниил Безсонов, представитель ДНР

Донецкий эксперт подчеркнул, что вооруженные мероприятия на данный момент ведутся по горловскому, мариупольскому и донецкому направлениям.

ВКС РФ уничтожили три украинских беспилотника у Чернобаевки.

Фото и видео: YouTube / 2BEDILA