Игорь Конашенков рассказал об успехах ВКС России на Украине.

Российские Воздушно-космические силы ликвидировали три украинских беспилотника у населенного пункта Чернобаевка. Такой информацией с журналистами утром 29 марта во время регулярного брифинга поделился официальный представитель министерства по обороны РФ Игорь Конашенков. Специалист объяснил, операция выполнена за ночь.

Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за ночь уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт уточнил, что Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на территории Украины уничтожили 311 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника, а также 1 738 танков и 181 установку реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России