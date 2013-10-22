ВС РФ крылатыми ракетами уничтожили крупную базу горючего в Ровно

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации военных объектов на Украине за 28 марта.

Вооруженные силы России вечером 28 марта уничтожили крылатыми ракетами воздушного базирования крупную украинскую базу горючего, расположенную в Ровненской области. Такими сведениями с журналистам во время регулярного утреннего брифинга от 29 марта поделился официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровненской области. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

По словам специалиста, с указанной базы поставлялось топливо для украинской военной техники, установленной в пригородах Киева. Также российская авиация за ночь ликвидировала 68 военных объектов Украины. В этот перечень попали в том числе и четыре зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1", одна радиолокационная станция "Оса", пять реактивных систем залпового огня.

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Фото и видео: Минобороны России