Вертолеты Ми-28н уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами

В российском министерстве по обороны рассказали о том, что отечественные вертолеты Ми-28н и Ми-28уб ликвидировали бронированную технику Вооруженных сил Украины управляемыми ракетами. Такими сведениями поделились представители пресс-службы ведомства в социальных сетях. Они уточнили, что авиационный удар был произведен с удаления до пяти километров от заданной мишени.
Результат поражения целей фиксировался средствами объективного контроля.
пресс-служба Минобороны РФ
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Фото и видео: Минобороны России
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