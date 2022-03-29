Вертолеты Ми-28н уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами

В Минобороны раскрыли подробности миссии.

В российском министерстве по обороны рассказали о том, что отечественные вертолеты Ми-28н и Ми-28уб ликвидировали бронированную технику Вооруженных сил Украины управляемыми ракетами. Такими сведениями поделились представители пресс-службы ведомства в социальных сетях. Они уточнили, что авиационный удар был произведен с удаления до пяти километров от заданной мишени.

Результат поражения целей фиксировался средствами объективного контроля. пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России