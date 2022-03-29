Очевидица: Мэр Мариуполя бросил жителей на произвол судьбы

Марина Процких рассказала о том, как живет местное население во время обстрелов.

Мэр Мариуполя бросил жителей на произвол судьбы, как и украинские власти в целом. Такое заявление перед журналистами из "РИА Новостей" сделала местная жительница по имени Марина Процких. Женщина рассказала, что до начала боевых действий она работала в салоне магазине южнокорейского массажного оборудования. Она напомнила о том, что "уважаемые мэр" города оставил население без электричества, воды и еды.

Этот месяц, который мы пережили, вернее, мы его ещё недожили, он очень страшный. Мы потеряли дом, и квартира разрушена…И я хочу сказать, чтобы никто не верил, что украинские власти оберегают свой народ - они нас просто бросили. Марина Процких, жительница Мариуполя

Жительница Мариуполя отметила, что никогда не думала о том, что ей придется разыскивать на складе туалетную бумагу и салфетки. Уже месяц местное население готовит пищу на кострах во дворах домов и слышат, как мимо них летят мины. В особенно страшных случаях они разбегаются по подъездам.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости