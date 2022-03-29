Премьер: Швеция не будет размещать чрезмерное число беженцев с Украины

Магдалена Андерссон напомнила о кризисе, в который страна погрузилась в 2015 году из-за наплыва мигрантов.

Премьер Швеции заявила, что страна не хочет принимать, а также размещать чрезмерное число беженцев с Украины. Соответствующее заявление чиновница сделала на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем. Магдалена Андерссон призвала регион не оказываться в ситуации, аналогичной той, которая сложилась из-за миграционного кризиса 2015 года.

Мы выполним нашу часть помочь украинским беженцам. Но мы не можем снова оказаться в ситуации 2015 года, когда Швеция приняла непропорционально большое число соискателей убежища. Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции

Глава шведского правительства уточнила, что доля страны в Евросоюзе занимает порядка 2,5% от общего населения. При этом в 2015 году страна приняла у себя 12% беженцев (порядка 165 тысяч мигрантов). Данный показатель является максимальным в ЕС в пересчете на каждую душу населения. Магдалена Андерссон пообещала помогать гражданам как Украины, так и других нуждающихся стран.

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Фото и видео: YouTube / phoenix