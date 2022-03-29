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Шольц: контракты на поставки газа предусматривали оплату в евро

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Канцлер ФРГ считает, что с РФ следует рассчитываться согласно имеющимся контрактам.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что контракты на поставки газа предусматривали оплату в евро. Такое заявление чиновник сделал на совместной пресс-конференции со шведской коллегой  Магдаленой Андерссон. Германия и Швеция выступают за отказ от уступок российской стороне по энергетическим контрактам.

Все контракты, которые мы знаем, предусматривают в большинстве своем оплату в евро. И компании будут производить оплату в соответствии с договорами.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны в национальную валюту РФ. Он заметил, что Москва отказывается принимать оплату за энергетические поставки по имеющимся контрактам в денежных средствах, которые себя скомпрометировали. Речь идет об американских долларах и евро.

Шольц высказался против бесполетной зоны на Украине и отправки миротворцев НАТО.

Фото и видео: YouTube / phoenix


 

Теги: газ, германия, евро, олаф шольц, поставки газа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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