Шольц: контракты на поставки газа предусматривали оплату в евро

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что контракты на поставки газа предусматривали оплату в евро. Такое заявление чиновник сделал на совместной пресс-конференции со шведской коллегой Магдаленой Андерссон. Германия и Швеция выступают за отказ от уступок российской стороне по энергетическим контрактам.
Все контракты, которые мы знаем, предусматривают в большинстве своем оплату в евро. И компании будут производить оплату в соответствии с договорами.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Напомним, что российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны в национальную валюту РФ. Он заметил, что Москва отказывается принимать оплату за энергетические поставки по имеющимся контрактам в денежных средствах, которые себя скомпрометировали. Речь идет об американских долларах и евро.
Шольц высказался против бесполетной зоны на Украине и отправки миротворцев НАТО.
Фото и видео: YouTube / phoenix
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