Шольц: контракты на поставки газа предусматривали оплату в евро

Канцлер ФРГ считает, что с РФ следует рассчитываться согласно имеющимся контрактам.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что контракты на поставки газа предусматривали оплату в евро. Такое заявление чиновник сделал на совместной пресс-конференции со шведской коллегой Магдаленой Андерссон. Германия и Швеция выступают за отказ от уступок российской стороне по энергетическим контрактам.

Все контракты, которые мы знаем, предусматривают в большинстве своем оплату в евро. И компании будут производить оплату в соответствии с договорами. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны в национальную валюту РФ. Он заметил, что Москва отказывается принимать оплату за энергетические поставки по имеющимся контрактам в денежных средствах, которые себя скомпрометировали. Речь идет об американских долларах и евро.

Шольц высказался против бесполетной зоны на Украине и отправки миротворцев НАТО.

Фото и видео: YouTube / phoenix



