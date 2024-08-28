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В ДНР задержали женщину за участие в подготовке террористических актов

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Сейчас подозреваемая дает признательные показания.

Жительница города Мариуполя задержана российскими силовиками за соучастие в организации террористических актов. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники УФСБ по Донецкой Народной Республике. Специалисты установили, что по заданию украинских спецслужб женщина передавала денежные средства ряду лиц, которые планировали осуществить террористические акты. В  настоящее время задержанная дает признательные показания в отношении причастных к преступлению. В отношении фигурантки ведется расследование по факту содействия боевикам. Следствие намеренно ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения в виде ареста.

В июне - июле 2023 года фигурантка являлась участником террорсообщества, созданного в интересах ВСУ с целью дестабилизации деятельности органов российской власти и устрашения населения. 

пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

В Омске задержали мужчину, собиравшего данные об оборонном предприятии.

Фото и видео: УФСБ России по ДНР

Теги: днр, мариуполь, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России, Терроризм,

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