Мужчина на допросе рассказал о том, как он получил задание от СБУ.

Специальные службы Донецкой Народной Республики на территории нового российского региона задержали мужчину, который готовил диверсии на объектах жизнеобеспечения. Силовая структура пояснила журналистам, что подозреваемый работал по заданию спецслужб киевского режима. В частности, мужчина собирал сведения о местных энергетических предприятиях в целях того, чтобы по ним в дальнейшем Вооруженные силы Украины наносили удары. Иностранцы поставили перед собой задачи по нанесению максимального ущерба ДНР и вывода критически значимых объектов из строя. Информация передавалась сотрудникам СБУ при помощи социальных сетей и мессенджеров.

УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Украины, готовивший подрывы на объектах жизнеобеспечения ДНР для срыва отопительного сезона. пресс-служба УФСБ по региону

ФСБ в Красноярском крае сообщила о жителе, передававшем данные СБУ.

Фото и видео: УФСБ России по ДНР