Специальные службы Донецкой Народной Республики на территории нового российского региона задержали мужчину, который готовил диверсии на объектах жизнеобеспечения. Силовая структура пояснила журналистам, что подозреваемый работал по заданию спецслужб киевского режима. В частности, мужчина собирал сведения о местных энергетических предприятиях в целях того, чтобы по ним в дальнейшем Вооруженные силы Украины наносили удары. Иностранцы поставили перед собой задачи по нанесению максимального ущерба ДНР и вывода критически значимых объектов из строя. Информация передавалась сотрудникам СБУ при помощи социальных сетей и мессенджеров.
УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Украины, готовивший подрывы на объектах жизнеобеспечения ДНР для срыва отопительного сезона.
пресс-служба УФСБ по региону
ФСБ в Красноярском крае сообщила о жителе, передававшем данные СБУ.
Фото и видео: УФСБ России по ДНР
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