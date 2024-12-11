Молодой человек передавал Киеву информацию еще до получения российского гражданства.

Специальные силовые службы по Донецкой Народной Республике задержали на территории города Мариуполь шпиона от Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Соответствующее заявление журналистам в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ. Известно, что в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью киевского режима был пойман местный житель. Сейчас злоумышленник проходит по уголовным статьям за государственную измену и шпионаж (статьи 275 и 276 УК РФ).

В надзорном ведомстве заметили, что молодой человек начал заниматься сбором и передачей информации о местах дислокации российских Вооруженных сил задержанный еще до получения гражданства нашей страны. После получения паспорта по заданию ГУР МО Украины он продолжил передавать сведения.

Жителя Севастополя задержали за сбор данных для военной разведки Украины.

Фото и видео: УФСБ по ДНР