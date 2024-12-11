Мужчина в инициативном порядке решился связаться с Минобороны Украины.

Сотрудники российского силового ведомства задержали по подозрению в государственной измене местного жителя из Севастополя. Согласно информации от Центра общественных связей ФСБ РФ, мужчина собирал данные об объектах противовоздушной обороны и Черноморского флота ради помощи в осуществлении противоправной деятельности для украинской военной разведки. Злоумышленник работал по заданию иностранных спецслужб, передавая кураторам через Интернет сведения. Далее эти данные могли использоваться для нанесения противников огневого поражения объектам ВС РФ.

Житель инициативно вступил в чат-контакт иностранного мессенджера Telegram, координируемый Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности. ЦОС ФСБ РФ

в настоящее время ведется уголовное дело по статье 275. Фигурант расследования может лишиться свободы на срок от 12 до 20 лет, а также ему грозит пожизненное лишение свободы. В настоящее время мужчина отправлен под стражу.

ФСБ: Киев предлагал $1 млн российским военным за то, чтобы они оставили Горловку.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России