ФСБ: Киев предлагал $1 млн российским военным за то, чтобы они оставили Горловку

Отмечается, что украинская сторона выдала 100 тысяч долларов в качестве аванса.

Киев предлагал $1 млн российским военным за то, чтобы они оставили Горловку. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

По данным силового ведомства, разведывательная акция ГУ разведки Минобороны Украины была выявлена российской контрразведкой. Отмечается, что украинская сторона выдала 100 тысяч долларов в качестве аванса. В ходе проведения оперативных мероприятий были вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ и нанесены удары по позициям противника. Полученные денежные средства были направлены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений.

Ранее мы сообщали, что в Забайкалье задержали пособника террористической организации.

Видео: ЦОС ФСБ России