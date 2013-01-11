В ДНР за неделю сорвали 185 воздушных атак ВСУ

На территории Донецкой народной республики за минувшую неделю специалисты сорвали 185 воздушных атак со стороны ВСУ Вооруженных сил Украины. Соответствующими статистическими данными в социальных сетях поделились сотрудники регионального управления пресс-службы ФСБ России по ДНР. Специалисты уточнили, что около гражданских складов горюче-смазочных материалов, расположенных на окраине города Макеевка, успешно перехвачен разведывательный беспилотник самолетного типа, запущенный армией киевского режима.
За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 185 вражеских БПЛА.
пресс-служба УФСБ РФ по ДНР
Напомним, что взрывотехники из нового региона страны обезвредили БПЛА противника с помощью специальных технических средств. Далее они уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. В надзорном ведомстве не допустили жертв среди мирного населения, а также материального ущерба для местной гражданской инфраструктуры.
Сахалинские военные захватили французский БТР Renault в ДНР.
Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР
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