"Купол Донбасса" защитил новый регион России от дронов ВСУ.

На территории Донецкой народной республики за минувшую неделю специалисты сорвали 185 воздушных атак со стороны ВСУ Вооруженных сил Украины. Соответствующими статистическими данными в социальных сетях поделились сотрудники регионального управления пресс-службы ФСБ России по ДНР. Специалисты уточнили, что около гражданских складов горюче-смазочных материалов, расположенных на окраине города Макеевка, успешно перехвачен разведывательный беспилотник самолетного типа, запущенный армией киевского режима.

За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 185 вражеских БПЛА. пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

Напомним, что взрывотехники из нового региона страны обезвредили БПЛА противника с помощью специальных технических средств. Далее они уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. В надзорном ведомстве не допустили жертв среди мирного населения, а также материального ущерба для местной гражданской инфраструктуры.

Сахалинские военные захватили французский БТР Renault в ДНР.

Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР