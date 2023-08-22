Боец ВСУ Вячеслав Симбирский признал вину.

Судебная инстанция приговорила украинского военнослужащего к 22 годам колонии строгого режима за убийство мирного жителя на территории Донецкой народной республики выстрелом из пушки. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы Следственного комитета и Генеральной прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что боец ВСУ Вячеслав Симбирский проходил военную службу в войсковой части А0989 (56-я механизированная бригада киевского режима) в должности стрелка-помощника гранатометчика. Его признали виновным по статьям за жестоком обращении с гражданским населением, убийстве и других преступлениях.

В ходе предварительного следствия Симбирский "полностью признал вину в содеянном. пресс-служба СК РФ

Известно, что в марте 2022 года боевое подразделение Симбирского базировалось на территориях сел Новопетриевка и Георгиевка Великоновоселовского района ДНР. Уже пятогочисла фигурант расследования, едя на боевой машине пехоты, увидел, как местный житель в гражданской одежде без оружия забежал в один из частных домов. После этого боец испытал "резко негативное отношение" к жертве и совершил выстрел по цели. В результате бронебойный снаряд пробил стену дома и убил гражданское лицо.

В ДНР бойца ВСУ приговорили к 12 годам колонии за корректировку обстрелов.

Фото и видео: Следственный комитет