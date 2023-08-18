В ДНР бойца ВСУ приговорили к 12 годам колонии за корректировку обстрелов

Егор Куранов будет отбывать наказание в ИК строгого режима.

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил бойца Вооруженных сил Украины к 12 годам колонии. Мужчина признан виновным за корректировку обстрелов по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители региональной прокуратуры. Известно, что фигурантом расследования стал оператор станции помех отдельной роты радиоэлектронной борьбы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, 24-летний молодой человек по имени Егор Куранов.

Он признан виновным по части 1 статьи 356 УК РФ (зажесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). Суд приговорил Куранова к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. пресс-служба прокуратуры ДНР

Государственное обвинение установило, что 30 ноября 2018 года осужденный вел корректировку обстрелов по жилым домам и гражданской инфраструктуре Новоазовского района и поселка Александровка, расположенного на западе города Донецка при помощи БПЛА.Из-за его деятельности пострадал мирный житель. Также в селе Коминтерново Новоазовского района был разрушен жилой дом, частично повреждено здание торгового комплекса. Дополнительно в поселке Александровка был ранен мужчина. Егор Куранов в апреле 2022 года, находясь на боевом дежурстве на втором этаже пятиэтажного здания машиностроительного завода "Азовмаш", ранил мирного жителя, икоторый шел по улице.

Суд ДНР приговорил к 21 году колонии бойца теробороны ВСУ за убийство жителя Мариуполя.

Фото и вдео: Галина Зверева/ТАСС