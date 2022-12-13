Очевидец рассказал, что военные НАТО учили ВСУ стрелять по жилой инфраструктуре.

Житель села Опытное, расположенного на территории Донецкой народной республики рассказал о том, как иностранные наемники со стороны НАТО "пристреливали" жилые кварталы, тренируя попадать по целям украинских солдат. Александр Щербин пояснил в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей", что силы Запада при этом использовали собственную артиллерийскую технику и запускали беспилотники.

Там американцы были, поляки, англичане. Даже итальянцев встречал пару раз. В Опытном их в принципе было больше, чем ВСУ. На английском все разговаривали, сразу было слышно, что это наемники западные. Александр Щербин, житель Опытного

Очевидец отметил, что не видел такую натовскую технику ни разу до этого. Он заметил, что когда в населенном пункте еще был Интернет, то нашел там технику, которая похожа на ту, что находилась в регионе. Он пояснил, что речь может идти о польской саушке (самоходная установка с 152-мм калибром). Таких САУ житель видел четыре единицы.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

