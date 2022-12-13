Минобороны: средства РЭБ подавили в Соледаре систему управления ВСУ

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) подавили в городе Соледаре систему управления Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ 13 января пояснил, что также Вооруженные силы России сорвали использование киевским режимом беспилотных летательных аппаратов в районе.
Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
В российском министерстве по обороне отметили, что город Соледар на территории Донецкой народной республики был взят под контроль вечером 12 января за счет ведения постоянного артиллерии и огневым ударам авиации и ракетных войск Вооруженных сил РФ. Освобождение населенного пункта имеет стратегическое значение для наступательных действий в регионе по донецкому направлению.
Российские артиллеристы за сутки уничтожили три украинских гаубицы в ДНР.
Фото и видео: Минобороны России
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