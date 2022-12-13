Российские артиллеристы за сутки уничтожили три украинских гаубицы в ДНР

Игорь Конашенков рассказал о поражении техники ВСУ за день.

Российские артиллеристы за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили три украинских гаубицы, расположенных на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 13 января сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что также были ликвидированы самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и три 2С3 "Акации" около Гуляй Поля, Орехова Запорожской области. Задачи выполнена в ходе контрбатарейной борьбы.

Уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган" и две пусковые установки РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Красный Лиман и Северск. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Гаубицы Д-20 ликвидированы в районах населенных пунктов Выемка и Дылеевка (ДНР). Российская система ПВО сбила три украинских дрона за сутки.

Фото и видео: Минобороны России