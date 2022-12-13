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Российские артиллеристы за сутки уничтожили три украинских гаубицы в ДНР

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Игорь Конашенков рассказал о поражении техники ВСУ за день.

Российские артиллеристы за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили три украинских гаубицы, расположенных на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 13 января сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что также были ликвидированы самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и три  2С3 "Акации" около Гуляй Поля, Орехова Запорожской области. Задачи выполнена в ходе контрбатарейной борьбы.

Уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган" и две пусковые установки РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Красный Лиман и Северск.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Гаубицы Д-20 ликвидированы в районах населенных пунктов Выемка и Дылеевка (ДНР). Российская система ПВО сбила три украинских дрона за сутки.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, гаубица, град, днр, игорь конашенков, минобороны, рсзо, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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