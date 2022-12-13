Российская система ПВО сбила три украинских дрона за сутки

Дроны подбиты вблизи пунктов в ДНР и ЛНР.

Российская система противовоздушной обороны сбила три украинских беспилотника за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление сделал в ходе регулярного брифинга с журналистами от 13 января официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что боевые дроны противника находились вблизи таких населенных пунктов как Владимировка, Никольское Донецкой Народной Республики, а также Змиевки в Луганской Народной Республике. В общей сложности с начала проведения СВО российские военные ликвидировали 372 боевых самолета, 200 вертолетов, 2876 дронов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7 495 танков противника.

ВС России уничтожили два склада украинских боеприпасов.

Фото и видео: Минобороны России