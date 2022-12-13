ВС России уничтожили два склада украинских боеприпасов

Игорь Конашенков рассказал о ситуации на СВО.

Вооруженные силы России уничтожили за последние сутки проведения специальной военной операции два склада украинских боеприпасов. Операция выполнялась силами артиллерии и авиации на территории Донецкой народной республики и Запорожской области. Дополнительно было поражено еще три военных объекта противника. Речь идет о складах ракетно-артиллерийского вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также об ангаре 108-ой бригады территориальной обороны, находящихся вблизи Константиновки, Новоивановки и Орехова. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 13 января сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе города Запорожье и в районе населенного пункта Ясногорка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант РФ добавил, что за последние сутки проведения специальной военной операции также поражены 117 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, а также живая сила и военная техника ВСУ в 105 районах.

ВС России уничтожили более 20 военных ВСУ на Южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России