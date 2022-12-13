ВС России уничтожили более 20 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

Вооруженные силы России уничтожили за последние сутки проведения специальной военной операции более 20 человек личного состава Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении, на территории Донецкой народной республики. Об этом журналистам в рамках регулярного брифинга от 13 января рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что задание выполнено силами морской пехоты Балтийского флота.
В результате комплексного огневого поражения противника в районе населенных пунктов Полтавка и Успеновка уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 40 человек.
Фото и видео: Минобороны России
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