В операции на СВО приняли участие ВДВ и артиллерия.

На Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины за последние сутки проведения специальной военной операции потеряли более 40 человек. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами от 13 января официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ отметил, что операция выполнена в районах Григоровки и Серебрянки, расположенных на территории Донецкой народной республики. Дополнительно было уничтожено семь единиц боевой техники ВСУ, включая четыре бронетранспортера и три пикапа.

Огнем артиллерии псковского соединения Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российская армия завершила освобождение Соледара.

Фото и видео: Минобороны России