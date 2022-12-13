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На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 40 человек

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В операции на СВО приняли участие ВДВ и артиллерия.

На Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины за последние сутки проведения специальной военной операции потеряли более 40 человек. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами от 13 января официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ отметил, что операция выполнена в районах Григоровки и Серебрянки, расположенных на территории Донецкой народной республики. Дополнительно было уничтожено семь единиц боевой техники ВСУ, включая четыре бронетранспортера и три пикапа.

Огнем артиллерии псковского соединения Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российская армия завершила освобождение Соледара.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вдв, всу, игорь конашенков, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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