Российская армия завершила освобождение Соледара

Игорь Конашенков рассказал о стратегической значимости города для ВС РФ.

Вооруженные силы России завершили вечером 12 января 2023 года освобождение города Соледара в Донецкой народной республике из-под контроля киевского режима и Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 13 января сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что данный населенный пункт в регионе проведения специальной военной операции имеет важное стратегическое значение для продвижения и успешных наступательных действий по Донецкому направлению. Военные смогли совершить скрытый маневр и атаковать позиции ВСУ, а затем - занять господствующие высоты. Это позволило блокировать город с южной и северной сторон. Далее ВС РФ непрерывно наносили сосредоточенные удары по противнику. Этим удалось воспротивиться переброске резервов ВСУ, их снабжение боеприпасами, а также попытке отхода противника на другие рубежи. За последние трое суток армия ликвидировала более 700 украинских военных и свыше 300 единиц вооружения Украины.

Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в "котел" остающиеся в нём подразделения ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Мобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста".

Фото и видео: Минобороны России