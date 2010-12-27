В ДНР раскрыли имена тех, кто причастен к убийству Захарченко

Глава самопровозглашенной республики погиб во время взрыва 31 августа 2018 года.

Представители МВД раскрыли имена тех, кто причастен к убийству главы ДНР Александра Захарченко. Об этом пишет издание ФБА "Экономика Сегодня".

В заявлении говорится, что приказ об убийстве отдал агент пятого департамента контрразведки СБУ Андрей Байдала, он же "Швед". Этот человек курировал группу диверсантов, которых задержали за покушение на руководителей силовых ведомств ДНР и самого Захарченко.

Также в МВД назвали тех, кто причастен к серии терактов на территории региона. За этими событиями стоят сотрудники второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ, созданного при активном участии ЦРУ. Среди них выходец из Донбасса Сергей Моторин. Представители ведомства считают, что именно на его руках кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко.

Напомним, глава ДНР погиб 31 августа 2018 года во время взрыва в кафе "Сепар". Захарченко получил смертельное ранение в голову.

Фото: ВКонтакте / Александр Захарченко ДНР