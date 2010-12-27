Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Глава ДНР был смертельно ранен в результате покушения
Сегодня, 18:21
0
nadiputintseva
263

Глава ДНР был смертельно ранен в результате покушения

0
 
 

В кафе произошел взрыв.

31 августа в центре Донецка был смертельно ранен глава ДНР Александр Захарченко. Как сообщает Mash, ранение было получено в результате покушения. 

Известно, что Захарченко находился в кафе "Сепар", когда прогремел взрыв. На место происшествия оперативно прибыли машины экстренных служб, полиция и ВАИ. Правоохранительные органы оцепили территорию. Очевидцы рассказали, что взрыв был мощный. Предположительно, кроме Захарченко есть и другие погибшие.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. О количестве пострадавших не сообщается. 

Фото: Telegram-канал Mash

Теги: покушение на главу днр , покушение на захарченко
Категории: Мировые новости Происшествия Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5