Глава ДНР был смертельно ранен в результате покушения

В кафе произошел взрыв.

31 августа в центре Донецка был смертельно ранен глава ДНР Александр Захарченко. Как сообщает Mash, ранение было получено в результате покушения.

Известно, что Захарченко находился в кафе "Сепар", когда прогремел взрыв. На место происшествия оперативно прибыли машины экстренных служб, полиция и ВАИ. Правоохранительные органы оцепили территорию. Очевидцы рассказали, что взрыв был мощный. Предположительно, кроме Захарченко есть и другие погибшие.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. О количестве пострадавших не сообщается.

Фото: Telegram-канал Mash