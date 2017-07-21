В Киностудии ЛенДок почтят память главы ДНР Захарченко

Также собравшиеся вспомнят всех погибших добровольцев и ополченцев, которые встали на защиту Донбаса.

В субботу, в ЛЕНДОКе почтят память погибшего во время теракта главу ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщил руководитель музея воинской доблести Донбаса в городе Герман Владимиров.

Владимиров отметил, что на 1 сентября запланирована презентация фильма "Добровольцы". Перед началом сеанса собравшиеся почтят память Александра Захарченко и всех погибших добровольцев и ополченцев, которые встали на защиту Донбаса.

Премьера киноленты состоится в 17:00 по Московскому времени.

Напомним, что 31 августа, в центре Донецка был убит глава ДНР Александр Захарченко. Взрыв произошел около 17:30 в кафе "Сепар". Захарченко скончался от тяжелого ранения в голову в больнице.

Фото:Александр Захарченко | ДНР/ВК