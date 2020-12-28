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Ансамбль "ВИА Татьяна" выступит в Лендоке
Вчера, 21:00
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ElzaRada12

Ансамбль "ВИА Татьяна" выступит в Лендоке

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Слушателей ждут советские хиты от столичного задорного коллектива.

26 марта в Белом Зале киностудии "Лендок" пройдет концерт московского "ВИА Татьян"". Ретро-ансамбль споет песни Леонида Утесова, Майи Кристалинской, Клавдии Шульженко, Анны Герман и других легендарных исполнителей ушедшей эпохи. 

"Это всегда чистое веселье, но в этом много больше. Иной раз кажется, что словами Клавдии Шульженко и Анны Герман исполнительницы ансамбля напоминают нам об уровне переживаний, на который редко тратишься в сегодняшней суете, и потому к этим песням нас тянет так сильно", – пишут организаторы. 

Концерт пройдет в большом зале киностудии "Лендок" на набережной Крюкова канала, 12. 

Начало в 20:00. Билеты от 2000 рублей. 

Фото: vk.com/viatatianaspb

Теги: киностудия лендок, лендок
Категории: Культура, Новости СПб, Лента новостей,

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