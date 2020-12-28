Ансамбль "ВИА Татьяна" выступит в Лендоке

Слушателей ждут советские хиты от столичного задорного коллектива.

26 марта в Белом Зале киностудии "Лендок" пройдет концерт московского "ВИА Татьян"". Ретро-ансамбль споет песни Леонида Утесова, Майи Кристалинской, Клавдии Шульженко, Анны Герман и других легендарных исполнителей ушедшей эпохи.

"Это всегда чистое веселье, но в этом много больше. Иной раз кажется, что словами Клавдии Шульженко и Анны Герман исполнительницы ансамбля напоминают нам об уровне переживаний, на который редко тратишься в сегодняшней суете, и потому к этим песням нас тянет так сильно", – пишут организаторы.

Концерт пройдет в большом зале киностудии "Лендок" на набережной Крюкова канала, 12.

Начало в 20:00. Билеты от 2000 рублей.

Фото: vk.com/viatatianaspb