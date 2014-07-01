Стало известно, как в Петербурге будут отмечать 90-летие "Лендока"

С 21 по 24 августа пройдет III Международный фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья LEFF.

С 21 по 23 августа в Петербурге будут отмечать 90-летие со дня рождения киностудии документального кино "Лендок". В честь юбилейной даты запланирован ряд мероприятий.

Глава комитета по культуре Федор Болтин отметил, что за последнее время руководство киностудии и совет директоров переосмыслили опыт "Лендока". Чиновник сказал о том, что учреждение отличается самобытной историей и выступает базой для молодых кинематографистов. На данный момент "Ледок" выступает главным генератором неигрового кино в городе.

В первый день, 21 августа, стартует ежегодный кинофестиваль "Лев", сообщил телеканал "Санкт-Петербург". Во второй день пройдет смотр работ молодых режиссеров из стран СНГ. Будут презентованы фильмы представителей Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Белоруссии, Азербайджана и других (всего 9 государств).

23 августа запланирован круглый стол с представителями Минкульта РФ, киностудий стран СНГ, российских платформ, продюсерами и ведущими российскими кинорежиссерами, а также мастер-классы от кинематографистов стран СНГ.

Праздничная программа завершится концертом симфонического оркестра Ленинградской области под руководством Михаила Голикова.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге объявили второй этап поддержки кинопроизводителей.

Фото: ВКонтакте / Открытая киностудия "ЛЕНДОК"