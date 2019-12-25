В Петербурге объявлен второй этап поддержки кинопроизводителей

В конце мая субсидии выделили на создание 21-ого фильма.

В Северной столице стартовал второй этап поддержки кинопроизводителей за 2022 год. Об этом рассказала пресс-служба Комитета по культуре.

Субсидии отечественным киноделам выделяются ежегодно. Ещё в конце мая средства направили на создание 21-ого кинофильма, среди которых — 14 документальных лент, 6 полнометражек и 1 игровой короткий метр.

На данный момент киностудия "Ленфильм" занимается съемками картины "Летом асфальт тёплый" в Северной столице. Также в городе создаются документальные фильмы о блокаде "Врачи осажденного города" и "Блокадная сцена" студии "Лендок" и картина "Рахманинов. Адреса судьбы" по случаю 150-летия композитора. На финальный этап производства вышли фильмы "Воздух" Алексея Германа-младшего и "Миттельмарш" Софьи Мелединой.

В общей сложности в городском бюджете на 2022 был заложено 150 млн рублей на поддержку киноделов. Во втором полугодии удалось увеличить эту сумму до 200 млн рублей.

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Фото: Piter.TV