Видео: "Лендок" снимает истерн об испытаниях золотом

Истерн "Золото Умальты" расскажет реальную историю громкого ограбления каравана с ценным металлом, который добывали в Хабаровском крае.

В Карелии стартовали съемки исторического истерна "Золото Умальты" от киностудии "Лендок". История основана на реальных событиях, которые произошли в Хабаровском крае в 1917 году. В окрестностях реки Умальты был ограблен обоз с золотом, добытом на Софийском прииске – почти 27 пудов благородного металла.

Истерн заключается не в том, что мы какие-то вещи повторяем, как любители вестерна, Серджио Леоне, Тарантино, мы пытаемся перенести это все в нашу культурную традицию и создать здесь нашего героя. В фильме речь идет о 1917 годе, времени очень сложном, и мы пытаемся вычислить героев того времени: один был коммунист, другой верующий, третий анархист, то есть это действительно срез общества того времени, который был очень разношерстный. Андрей Богатырев, режиссер фильма

На экране покажут, насколько далеко готов зайти человек ради власти, богатства и свободы.

В нашем случае это художественный фильм и правда у нас тоже художественная, поэтому снег на бороде не таит. То что фильм основан на реальных событиях, это интересно, это заставляет изучать материал, серьезно готовится к роли, конечно, это любопытно. Теперь, главное, не наврать. Михаил Горевой, российский актер театра и кино

Зрителей ждут опасные трюки каскадёров, настоящие шаманы, путешествие в другую временную эпоху.

Мы с Мишей Горевым открываем фильм: едем-едем и нас совсем скоро убивают. Мы охраняем обоз, такие простые люди – охранное агенство того времени. И говор у меня здесь определенный: "Сказки всё! Пустота! Треп пустой!". Мне нравится видоизменяться по-всячески. Павел Деревянко, российский актер театра и кино

Также в фильме роли исполнят Артем Ткаченко, Юлия Снигирь, Алексей Шевченков. Съемки пройдут в Хабаровске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Видео, фото: Piter.TV, тизер фильма "Золото Умальты"