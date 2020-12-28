На Лендоке покажут кино о душе северных народов

Премьера фильма Алексея Вахрушева "Книга моря" состоится 30 марта.

Во вторник, 30 марта на Лендоке состоится петребургская премьера фильма Алексея Вахрушева "Книга моря". На показе выступит чукотский ансамбль "Кочевник" и исполнительница фольклорных песен на чукотском языке Олит Тевлянаут. После показа пройдет обсуждение фильма с режиссером Алексеем Вахрушевым и главным оператором Вячеславом Макарьевым.

"Книга моря" — это собранная из анимационных и документальных материалов кинопоэма о людях, для которых жизнь — это море, а море — это жизнь. Герои фильма — морские охотники Чукотки, которые добывают зверя в холодных водах Берингова пролива.

"Книга моря" была участником мировых кинофестивалей DOK Leipzig в Германии (2018) и Фестиваль Документального кино в Салониках (2019), Hot Docs 2 мая (2019). Также показ фильма прошел в рамках Недели русского кино в Лондоне.

Режиссер Алексей Вахрушев родился и вырос на Чукотке, в городе Анадыре. Эскимос по национальности. В 1986 году, окончив школу, поступил в Дальневосточный институт культуры. В 1991 году стал студентом ВГИКа (режиссерское отделение, мастерская Виктора Лисаковича). Уже тогда определилась основная тема творчества Алексея — судьба северных народов.

Фото: кадры из фильма