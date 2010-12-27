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Силовики ДНР задержали подозреваемых в убийстве Александра Захарченко
Сегодня, 19:13
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IRINA_CHALKINA
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Силовики ДНР задержали подозреваемых в убийстве Александра Захарченко

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Захарченко умер в больнице, куда его доставили после взрыва.

Силовики ДНР задержали украинских диверсантов, которые подозреваются в причастности к теракту. Сообщает Mash.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики АлександрЗахарченко умер в больнице, куда его доставили после взрыва.

Подозреваемые попытались скрыться с места преступления на автомобиле, но их задержали на проспекте Богдана Хмельницкого.

В МИД России считают, что в смерти Захарченко виноват "киевский режим". Также ведомство уверено, что это происшествие не что иное, как теракт

Напомним, что взрыв произошел 31 августа около 17:30  в кафе "Сепар".

Фото:Telegram-канал Mash

 

 

 

 

 

 

Теги: покушение на главу днр , покушение на захарченко , теракт днр
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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