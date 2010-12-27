Президент назвал случившееся подлым убийством.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко. Слова горечи опубликованы на официальном сайте главы России.

Подлое убийство Александра Захарченко – это ещё одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока, а делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится отметил президент

Также Владимир Путин отметил, что Александр Захарченко был настоящим народным лидеров и патриотом Донбасса.

Напомним, что пятницу, 31 августа, в 17:30 в Донецке у кафе "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб от ранения в голову глава ДНР Александр Захарченко. Как мы ранее сообщали, силовики уже задержали украинских диверсантов, которые подозреваются в причастности к теракту.

Фото: Pixabay